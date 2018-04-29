الجيش الإسرائيلي يقتل 3 فلسطينيين ويعتقل آخر على حدود غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، قتل 3 فلسطينيين واعتقال آخر، في حادثين منفصلين، بزعم محاولتهم "التسلل" إلى إسرائيل عبر الحدود الجنوبية لقطاع غزة.

وذكر الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن "فلسطينييْن اثنيْن اجتازا السياج الأمني جنوب قطاع غزة".

وادّعى أنهما "ألقيا عبوات ناسفة باتجاه دورية عسكرية؛ ردت بإطلاق نار تجاههما، ما أدى إلى مقتلهما".

‫وقبلها بوقت قصير، قال أدرعي في بيان آخر: "تم رصد مخربيْن حاولا التسلل إلى داخل إسرائيل والمساس بالسياج الأمني جنوبي قطاع غزة".

وأضاف أن قوة (إسرائيلية) عسكرية أطلقت النار عليهما، ما أدى إلى قتل أحدهما واعتقال الآخر للتحقيق معه.

ولم يذكر بيان الجيش تفاصيل أخرى عن الشبان، فيما لم يعلق الجانب الفلسطيني على الحادثة حتى الساعة (19:30 ت.غ).

ويتجمهر فلسطينيون عند 5 نقاط قرب الحدود بين غزة وإسرائيل بشكل يومي في إطار مسيرات "العودة" التي بدأت في 30 مارس/آذار الماضي؛ للمطالبة بعودة الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هُجّروا منها عام 1948.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك الفعاليات السلمية بالقوة، ما أسفر عن استشهاد 35 فلسطينيًا، وإصابة الآلاف.

ومن المقرر أن ترتفع ذروة المسيرات في ذكرى "النكبة" (15 مايو/ أيار المقبل).