تيكا التركية تنفذ 725 مشروعًا في أوزبكستان

نفذت وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) في أوزبكستان، منذ عام 1993، 725 مشروعاً تنموياً في مجالات التعليم والصحة والزراعة والثروة الحيوانية والبنية التحتية.

وبحسب بيان صادر عن تيكا، اليوم الأحد، فإنّ الوكالة كثّفت مشاريعها في أوزبكستان، عقب اتفاق جرى بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره شوكت ميرضيائيف بخصوص زيادة عدد مشاريع تيكا في أوزبكستان.

وأوضح البيان أنّ إجمالي عدد المشاريع التي نفذتها تيكا في مختلف المجالات والقطاعات الأوزبكية، بلغت إلى اليوم 725 مشروعًا.

وأضاف البيان أنّ تيكا ستعمل على توفير 50 سيارة إسعاف مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، لصالح المستشفيات الأوزبكية خلال العام الجاري، بهدف تحسين خدمة المرضى.

كما ستقوم الوكالة التركية بتحسين وتحديث البنية التحتية لأقسام التوليد في المستشفيات الأوزبكية، من خلال تأمين 45 حاضنة إضافية، وأجهزة طبية خاصة للقسم المذكور.

وذكر البيان أنّ تيكا كانت قد سلمت وزارة الصحة الأوزبكية في وقت سابق، 45 حاضنة، تمّ توزيعها على مستشفيات عدة بالبلاد.

وفي قطاع التعليم، تخطط تيكا لاستكمال ترميم 23 روضة أطفال وتجهيزها بأحدث المعدات، خلال العام الجاري 2018.

و"تيكا" التي تأسست عام 1992، هي مؤسسة تابعة لرئاسة الوزراء التركية، وتعدّ راعيًا ومنسقًا رئيسيًا لمشاريع خيرية كثيرة تنفذها البلاد في مناطق مختلفة حول العالم.

وفي وقت لاحق، اليوم الأحد، يبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة رسمية إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، تستغرق يومين، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.