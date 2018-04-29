شركة تركية تطور قاذفة قنابل جديدة عالية الفعالية

انتهت مؤسسة الصناعات الكيميائية والآلية التركية من تطوير قاذفة قنابل جديدة، من أجل إدراجها في ترسانة الجيش الوطني.

وبحسب ما أوردت وكالة الأناضول، قامت المؤسسة بتطوير قاذفة القتابل "أو بي إيه"(OBA) المستخدمة من قبل الجيش التركي حاليًا، والتي أثبتت كفاءة عالية في عملية غصن الزيتون ضد إرهابيي "ب ي د/بي كا كا" بمنطقة عفرين.

وأفضى التطوير الجديد الذي أجرته المؤسسة للوصول إلى نسخة جديدة من قاذفة القنابل أطلق عليها اسم "MOD78-HE" تتمتع بمدى أبعد وقوة تدمير أكثر فعالية.

ويصل مدى السلاح الجديد لـ 2 كيلومتر، أما القذيفة المنفجرة فيصل قطر تأثيرها لـ 20 مترًا، بسبب زيادة تأثير قوة الشظايا.

ويمكن دمج السلاح الجديد في المركبات المدرعة، واستخدامه في التكتيكات الحربية الهجومية.

واجتاز السلاح الجديد "MOD78-HE" 20 اختبارًا بنجاح.

وما زالت إجراءات استصدار ترخيص السلاح الجديد جارية، على أن تتم صناعته بشكل متسلسل في حزيران/ يونيو القادم.