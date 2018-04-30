اختتام مناورات "صقر 20" في قطر بمشاركة القوات الجوية التركية

أعلنت وزارة الدفاع القطرية، اليوم الإثنين، اختتام المناورات العسكرية السنوية "صقر 20" للقوات الجوية للبلاد، أمس الأحد، بمشاركة قوات من سلاح الجو التركي.



وأجريت المناورات في الفترة ما بين 22 إلى 29 أبريل/ نيسان الجاري، حسب بيان لوزارة الدفاع.

وشارك في المناورات القوات البرية والبحرية الأميرية القطرية، والقوات الخاصة المشتركة بالتعاون مع القوات الصديقة.



وتعتبر هذه المناورات بمثابة المناورات الرئيسية للقوات الجوية الأميرية القطرية، والغرض منها إبراز دور القوات الجوية في الدفاع عن أجواء الدولة، وتحديدًا المناطق الاقتصادية، ومساندة أعمال قتال التشكيلات البرية والبحرية مع قابلية التحول إلى العمليات المشتركة مع القوات الصديقة، إن دعت الضرورة.



كما تهدف المناورات إلى تدريب الضباط وضباط الأركان على التخطيط والسيطرة على جميع أنواع القتال الجوي من مراكز العمليات، والتنسيق بين جميع قطاعات القوات الجوية الداخلية والخارجية.



وإضافة إلى هذا المناورات، أعلنت رئاسة الأركان التركية، مشاركة قوات تابعة لها بالمناورات العسكرية "صقر 20" في دولة قطر، خلال الفترة من 22 إلى 29 أبريل/نيسان الجاري.



وقالت رئاسة الأركان، في بيان، إن "المناورات تهدف إلى تعزيز الصداقة والتعاون والتنسيق وتطوير العمل المشترك، وتبادل الخبرات بين تركيا والقوات الجوية القطرية".



وأوضح البيان أن "3 مقاتلات من طراز إف-16 تابعة لسلاح الجو التركي، شاركت في المناورات".



كما يشارك في المناورات عناصر دعم أخرى، إلى جانب جنود من قيادة القوات المشتركة التركية-القطرية.‎