انتهاء أعمال مد خط السيل التركي الأول في جزئه البحري عبر البحر الأسود

أعلنت كل من شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم وأليساس، الشركة التي تمد خطوط الغاز في مشروع السيل التركي، أن أعمال الجزء البحري من أول خط نقل الغاز قد اكتملت وأنها قد وصلت إلى السواحل التركية.

فقد قالت غازبروم اليوم الاثنين إنها أنهت أعمال مد خطوط السيل التركي في جزئه البحري عبر البحر الأسود وأن الخط وصل السواحل التركية.

وقالت غازبروم التي تخطط لإنجاز العمل عام 2019، في بيان إنه قد تم مد 1.161 كم من خطوط نقل الغاز منذ بدء العمل العام الماضي، ما يعادل 62 بالمئة من مجموع طول الخط.

هذا وتستمر أعمال البناء في محطة الاستقبال في كيي كوي التركية المطلة على البحر الأسود، وفق البيان. وما أن تنتهي أعمال البناء في المحطة، حتى يصبح خط نقل الغاز الأول جاهزاً كليةً.

أما الخط الثاني الذي سينقل الغاز إلى جنوب أوروبا، مثل اليونان وبلغاريا وإيطاليا، فسيتم مده في الربع الثالث من العام الجاري، وفقاً لغازبروم. علماً أن سعة الخطين 15.75 مليار متر مكعب من الغاز سنويا. أما تكلفة المشروع فتبلغ 7 مليار دولار.