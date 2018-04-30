تركيا تطور وتنتج وقريبا ستصدر محركات الطائرات بدون طيار

بعد أن حققت تركيا هدفها بالاكتفاء الذاتي في إنتاج محركات الطائرات بدون طيار، أصبحت تصبو إلى تصدير تلك المحركات للخارج ودخول باب المنافسة العالمية في المجال.

إذ تستعد شركة "توساش" التركية، فرع صناعة محركات الطائرات، إلى خوض غمار تلك المنافسة الشرسة بعد أن أثمرت جهودها التي بذلتها في صناعة محركات طائرات بدون طيار وحققت نتائج كبيرة محلياً.

فقد طورت الشركة محركات بي دي 155 (PD155) وأجرت أول تجربة ناجحة لأول محرك من المحركات المذكورة بعد تركيبه على طائرة "عنقاء" بدون طيار. وقد تجاوز محرك PD155 اختبارات الطيران على ارتفاعات وسُرعات مختلفة بنجاح.

ثم قامت الشركة بتسليم أول 9 محركات منها إلى الشركة الرئيسية توساش/ تاي للصناعات الجوية والفضائية التركية.

مدير عام شركة "توساش" التركية لصناعة محركات الطائرات، محمود أكشيت، قال للأناضول، إن تطوير مشروع محرك PD155، وهو نفس المحرك المزودة به طائرة "عنقاء" بدون طيار، بدأ من خلال تحويل استخدام المحرك الأخير في الأغراض المدنية إلى الاغراض العسكرية.

وأضاف أكشيت أن الاختبار الأول للمحرك على طائرة عنقاء بدون طيار جرى بنجاح في شباط/ فبراير الماضي، كما أجري الاختبار الثاني بنجاج أيضاً ولمدة أطول.

وأضاف "إن فريق شركة "توساش" التركية لصناعة محركات الطائرات، سيستمر في اختبار المحرك في ظروف أخرى مختلفة. وبدأنا بإنتاج المحرك وقمنا بتسليم 9 منه العام الماضي ".

وأشار أن المحرك من طراز PD170 الذي سيكون بفضل نظام الشاحن التوربيني الخاص المزدوج فيه، محرك توربوديسيل الأول والوحيد في جميع أنحاء العالم، القادر على العمل تحت ظروف 40 ألف قدم.

وتوقع أن تتسارع المفاوضات مع الزبائن الراغبين في شراء محرك PD170 خلال العام الجاري. إذ تمكن محرك PD170 من لفت انتباه مصنعي طائرات بدون طيار الأجانب، ومن المتوقع أن يزداد هذا الاهتمام بعد نجاح الاختبارات عليه، وبذلك ستقوم تركيا بعد فترة قصيرة جدا بإنتاج وبيع محركات طائرات بدون طيار.

وأردف أكشيت أن الشركة قطعت مسافات طويلة في مشروع إنتاج محركات للطائرات المروحية، مبيناً أن المحرك سيعمل خلال فترة مابين 1 إلى 1.5 سنة.

وأوضح أن محركات المروحيات هي محركات نفاثة قادرة على رفع قوته من 1400 إلى 1660 حصان خلال نصف دقيقة، وبذلك تكتسب تركيا تكنولوجيا تصميم المحركات النفاثة، ستقوم باستخدامها في صناعة طائرات حربية محلية الصنع.

وأضاف "إن تطوير محركات المروحيات بنجاح، خطوة جادة للغاية بالنسبة لصناعة محركات الطائرات الحربية المحلية".

هذا وتحتل تركيا حاليا، المرتبة السادسة عالميًا بين الدول القادرة على إنتاج طائرات بدون طيار وأسلحتها الذكية، بالاعتماد على الإمكانات المحلية. بعد أن تحولت من بلد مستورد إلى مصنّع ومصدّر للمروحيات العسكرية، بفضل مروحية "أتاك" الهجومية.