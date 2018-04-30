زعيم "الحركة القومية" التركي يرحب بعدم ترشح غل للانتخابات الرئاسية

رحّب رئيس حزب الحركة القومية التركي دولت بهجه لي، اليوم الاثنين، بقرار الرئيس التركي السابق عبد الله غل، بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضح بهجة لي في تصريح للصحفيين أمام مقر حزبه بالعاصمة أنقرة، أنّ غل جنّب تركيا الفوضى والأزمة، عبر اتخاذه قرار عدم الترشح للانتخابات الرئاسية التي ستجري في 24 حزيران/ يونيو المقبل.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت روابط الأخوة بين أردوغان وغل، دفعت الأخير إلى عدم الترشح للانتخابات الرئاسية، قال بهجة لي: "هذا الرابط ظهر في موقف غل دون أن يفصح عن ذلك خلال إعلانه عدم الترشّح، وكنت أتمنى أن يتفوّه بذلك علناً".

وكان الرئيس التركي السابق أعلن يوم السبت الفائت، عدم نيته في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتطرق زعيم الحركة القومية إلى تصريحات رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال قليجدار أوغلو حيال إمكانية عودة النواب الـ 15 الذين استقالوا عن الحزب وانضموا إلى صفوف حزب "إيي" بزعامة ميرال أكشنر.

وقال في هذا الخصوص: "قليجدار أوغلو ارتكب خطأً ولعله أدرك خطأه وبدأ بالتراجع عنه، ومن المفيد عودة هؤلاء النواب إلى حزبهم".