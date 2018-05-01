أردوغان يتوجه إلى كوريا الجنوبية في زيارة رسمية

توجّه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، إلى عاصمة كوريا الجنوبية سيؤول، لبدء زيارته الرسمية إليها.

وانطلق أردوغان على متن طائرة الرئاسة الخاصة "جان"، من مطار بخارى الدولي بأوزبكستان، في تمام الساعة 14:20 بتوقيت تركيا (11:20 بتوقيت غرينتش).

وكان في وداع أردوغان بمطار بخارى الدولي، نظيره الأوزبكي شوكت ميرضيائيف وعقيلته زراعت ميرضيائيف، ووالي مدينة بخارى أوكتام بارنوييف.

ويرافق أردوغان في زيارته إلى كوريا الجنوبية، عقيلته أمينة، ورئيس هيئة الأركان خلوصي أكار، ورئيس جهاز الاستخبارات التركية هاكان فيدان ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن، ورئيس الشؤون الدينية علي أرباش.

كما يرافقه وزراء الخارجية مولود جاويش أوغلو، والاقتصاد نهاد زيبكجي، والجمارك والتجارة بولنت توفنكجي، والعلوم والصناعة والتكنولوجيا فاروق أوزلو، والعدل عبد الحميد غُل، والثقافة والسياحة نعمان قورتولموش، والداخلية سليمان صويلو، والطاقة والموارد الطبيعية براءت ألبيراق.