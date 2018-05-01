أردوغان يزور الأماكن التاريخية في بخارى

زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزوجته أمينة، برفقة الرئيس الأوزربكي شوكت ميرضيائيف، وزوجته "زيرات" ضريح "محمد بهاء الدين النقشبندي"، في مدينة بخارى الأوزبكية.

وخلال الزيارة قرأ رئيس الشؤون الدينية آيات من القرآن الكريم، وبعدها أطلع رجال دين من بخارى الرئيس التركي بمعلومات عن الضريح.

كما زار أردوغان مع الرئيس الأوزبكي، مدرسة داخل الضريح، ومن ثم زار قلعة "أرك"، ومجمع باي كاليان الإسلامي.

ورافق أردوغان، في زيارته، كل من رئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، والداخلية سليمان صويلو، والعلوم والصناعة والتكنولوجيا فاروق أوزلو، والعدل عبد الحميد غُل، والثقافة والسياحة نعمان قورتولموش، ورئيس الأركان خلوصي آكار، ورئيس الشؤون الدينية علي أرباش.