أردوغان ونظيره الكوري الجنوبي يترأسان مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات

ترأس الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره الكوري الجنوبي، مون جاي-إن، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين بلديهما، عقب انتهاء اجتماع بين وفدي البلدين، بالعاصمة سيول.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي، قد استقبل أردوغان، في وقت سابق اليوم باحتفال رسمي، عقبه لقاء ثنائي جمع بينهما استغرق ساعة، ترأسا بعده اجتماًعا مشتركًا بين وفدي بلديهما في القصر الرئاسي، بالعاصمة سيول التي يزروها الأخير حاليا.

ووقع الجانبان 4 اتفاقيات، هي "مذكرة تفاهم خاصة بالتعاون في مجال التعليم العالي"، و"مذكرة تفاهم للتعاون في أنشطة البحث والتطوير بمجالات تكونولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية"، و"مذكرة تفاهم للتعاون الصناعي بين وزارتي الصناعة والطاقة"، و"مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الصحة والعلوم الطبية"

ويرافق أردوغان في زيارته، عقيلته أمينة، ورئيس هيئة الأركان خلوصي أكار، ورئيس جهاز الاستخبارات التركية هاكان فيدان ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن، ورئيس الشؤون الدينية علي أرباش.

كما يضم الوفد وزراء الخارجية مولود جاويش أوغلو، والاقتصاد نهاد زيبكجي، والجمارك والتجارة بولنت توفنكجي، والعلوم والصناعة والتكنولوجيا فاروق أوزلو، والعدل عبد الحميد غُل، والثقافة والسياحة نعمان قورتولموش، والداخلية سليمان صويلو، والطاقة والموارد الطبيعية براءت ألبيراق.