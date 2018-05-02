أردوغان يستقبل مسؤولي شركات كورية جنوبية في سيول

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، مسؤولين من شركتي "هيونداي" الشهيرة و"SK Engineering Construction" لهندسة البناء، على هامش زيارته الرسمية لكوريا الجنوبية.

وحضر اللقاء وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي والطاقة والموارد الطبيعية براءت ألبيرق ورئيس مجلس إدارة شركة "ليماك" التركية القابضة، نهاد أوزدمير ومسؤولين آخرين.

من جهة أخرى، شارك أردوغان في مأدبة عشاء، أقامها نظيره الكوري الجنوبي مون جاي- إن على شرف ضيفه التركي.

وعقب عزف النشيدين الوطنيين للبلدين، بدأت مأدبة العشاء التي شاركت فيها عقيلتا الرئيسين أمينة أردوغان وكيم جونغ سوك.