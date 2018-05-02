أنقرة.. انطلاق أعمال الدورة السابعة للجنة الإحصائية لـالتعاون الإسلامي

انطلقت في العاصمة التركية أنقرة، اليوم الأربعاء، الدورة السابعة للجنة الإحصائية لمنظمة التعاون الإسلامي.

وينظم هذه الدورة التي تستمر يومين، مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية والبنك الإسلامي للتنمية.

وخلال الدورة السابعة، سيتم استعراض الأنشطة التي اضطلعت بها أمانة اللجنة الإحصائية، بالإضافة إلى مناقشة مواضيع على رأسها الإحصائيات المدنية.

كما تناقش أيضا مواضيع تتعلق بالإحصاءات الحيوية، وتعداد السكان والمساكن، وإحصاءات الهجرة وتعميمها واستخدامها، وتحديد أولويات القياس.

وقال موسى قولاقلي قايا، المدير العام لمركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية، إن هذا التجمّع يهدف لتبادل الأفكار حول علم الإحصاء.

وأضاف قولاقلي، في تصريح للأناضول، أن الإحصاء احتل مكانة مهمة ضمن أهداف التنمية المستدامة التي تم تنفيذها عام 2016.

وأشار إلى أنّ الإحصائيات السكانية تشكّل الملف الثاني الأكثر أهمية، الذي سيجري تناوله خلال الدورة السابعة، كما سيتم تبادل خبرات الدول والمنظمات الدولية في التعداد السكاني.

وختم بالقول: "في هذا الاجتماع، سنقوم أيضًا بمعالجة مواضيع متعلقة بإحصائيات الهجرة. تركيا تمتلك تفوقًا نسبيًا عن غيرها من البلدان الإسلامية، وهي مستعدة لتقاسم خبراتها مع الدول الأخرى". p>

أنقرة