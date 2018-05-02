أنقرة وسيول تؤكدان على الدور الدولي لحل الأزمة السورية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الكوري الجنوبي مون جاي-إن، اليوم الأربعاء، على ضرورة بذل المجتمع الدولي مزيدًا من الجهود المشتركة من أجل التوصل لحل سياسي دائم للأزمة السورية.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن القمة التي جمعت الزعيمين في كوريا الجنوبية، في إطار زيارة رسمية يجريها الرئيس التركي.

وبحث الجانبان خلال القمة الأوضاع في فلسطين وسوريا، وشددا على أهمية الجهود الدولية لإنهاء المعاناة الإنسانية التي تشهدها سوريا، بحسب البيان.

واتفق أردوغان ونظيره الكوري الجنوبي على التعاون الثنائي بين بلديهما في العديد من القضايا ذات البعد العالمي، مثل السلام والاستقرار الدوليين، ومشكلة الإرهاب وأزمة اللاجئين، وفق المصدر ذاته.

كما أعلن الجانبان اتفاقهما على مواصلة الجهود الثنائية لتعزيز مشاريع التعاون في العديد من المجالات؛ لا سيما البنية التحتية، والمواصلات، والطاقة، والصناعات الدفاعية.