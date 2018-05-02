رئيس أركان الجيش التركي يجتمع بنظيره الكوري الجنوبي في العاصمة سيول

عقد رئيس أركان الجيش التركي الجنرال خلوصي أكار اجتماعًا مع وزير الدفاع الكوري الجنوبي "سونغ يونغ مو".

وذكر بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية، أن أكار عقد اجتماعًا في العاصمة الكورية الجنوبية سيول مع وزير الدفاع الكوري الجنوبي.

ولم يذكر البيان المزيد من التفاصيل حول مضمون الاجتماع.

ويرافق رئيس أركان الجيش التركي خلوصي أكار، رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان في زيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية بدأت أمس وتستمر يومين.

ويضم الوفد المرافق لأردوغان، عقيلته أمينة، ورئيس جهاز الاستخبارات التركية هاكان فيدان، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن، ورئيس الشؤون الدينية علي أرباش.

كما يضم الوفد وزراء الخارجية مولود تشاوش أوغلو، والاقتصاد نهاد زيبكجي، والجمارك والتجارة بولنت توفنكجي، والعلوم والصناعة والتكنولوجيا فاروق أوزلو، والعدل عبد الحميد غُل، والثقافة والسياحة نعمان قورتولموش، والداخلية سليمان صويلو، والطاقة والموارد الطبيعية براءت ألبيرق.