4 أحزاب تركية معارضة تستعد للإعلان عن تحالف انتخابي

قالت مصادر تركية إن 4 أحزاب معارضة تستعد للإعلان عن تحالف انتخابي لخوض الانتخابات المقبلة بشكل مشترك.

وتجري في تركيا انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة في الرابع والعشرين من يونيو/حزيران المقبل.

وأوضحت المصادر أن التحالف المتوقع الإعلان عنه غداً الخميس بشكل رسمي من رؤساء الأحزاب المشاركة سيخوض الانتخابات البرلمانية بشكل مشترك.

ومن المتوقع أن يضم هذا التحالف حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية وأحزاب "السعادة" و"الجيد" و"الديمقراطي".

وبحسب المعلومات المتوفرة حتى الآن فإن هذه الأحزاب لن تقدم مرشحاً موحداً للانتخابات الرئاسية حيث أعلن عدد من هذه الأحزاب مرشحها للانتخابات الرئاسية بشكل مستقل.

فقد أعلن حزب "الجيد" أن رئيسته ميرال أكشينار ستكون مرشحته للانتخابات الرئاسية، بينما أعلن حزب "السعادة" ترشح رئيسه تمل قره مولا أوغلو، في حين يستعد حزب الشعب الجمهوري للإعلان عن مرشحه يوم الجمعة المقبل.

ولكن المصادر تحدثت عن نية هذه الأحزاب التوحد خلف المرشح الذي يتمكن من الوصول إلى الجولة الثانية بالانتخابات في حال حصولها عبر عدم تمكن أحد المرشحين من الحصول على 50% من أصوات الناخبين وحسم الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى.

وكان حزبي العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية أعلنا تحالفاً انتخابياً لخوض الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة بشكل مشترك وذلك تحت اسم "تحالف الجمهور".