البحرين تسعى للاستفادة من خبرة تركيا في تأهيل الشباب وتنميتهم

التقى وزير العمل والتنمية الاجتماعية البحريني جميل بن محمد علي حميدان، اليوم الأحد، سفير تركيا بالمنامة كمال ديميرجيلر.

وبحث الطرفان خلال اللقاء، القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطويرها وتعزيز التعاون في مجالي العمل والرعاية الاجتماعية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا).

وأشاد الوزير البحريني بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وفق المصدر ذاته.

وأشار حميدان إلى أهمية استثمار الخبرات الفنية في البلدين، والاستفادة منها في إنجاح برامج تأهيل الشباب، وإدماجه في عجلة التنمية والاقتصاد.

من جانبه، أكد السفير التركي ديميرجيلر، استعداد بلاده لتبادل التجارب الناجحة مع البحرين، وخاصة العمالية منها، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني.

وبدأ كمال ديميرجيلر عمله سفيرا لتركيا في البحرين، أوائل يناير/ كانون الثاني الماضي.