العدالة والتنمية يعلن مرشحيه للانتخابات البرلمانية.. 600 مرشح بينهم 126 امرأة

قدّم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، اليوم الاثنين، قائمة مرشحيه للانتخابات العامة المقبلة المزمعة في 24 يونيو/ حزيران المقبل، إلى اللجنة العليا للانتخابات.

ويعد آخر موعد لتسليم الأحزاب قوائم مرشحيها، اليوم في الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.

وضمت القائمة 167 نائباً من نواب الحزب في البرلمان الحالي، وجاء رئيس الوزراء بن علي يلدريم على رأس قائمة مرشحي الحزب في المنطقة الأولى بإزمير.

وضمت القائمة 126 مرشحة، و57 مرشحًا تقل أعمارهم عن 25 عامًا، و8 مرشحين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأصغر شخص في القائمة المرشحة "إليف نور بايرام" البالغة من العمر 18 عامًا.