باستثناء الإسرائيلي.. أردوغان يلتقي سفراء الدول الأجنبية على مائدة الإفطار



التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، على مائدة الإفطار، سفراء الدول الأجنبية في تركيا.

وبحسب المركز الإعلامي للرئاسة التركية، فإنّ مأدبة الإفطار نُظمت في مقر حزب العدالة والتنمية، بالعاصمة أنقرة.

وحضر المأدبة سفراء كافة الدول الأجنبية في تركيا، باستثناء السفير الإسرائيلي.

والثلاثاء الماضي، أبلغت الخارجية التركية، السفير الإسرائيلي لدى أنقرة، نيتان نائيه، بأن "عودته إلى إسرائيل لفترة، سيكون مناسباً".

وفي اليوم التالي غادر نائيه، الأراضي التركية متوجها إلى بلاده، واصطف في مطار أتاتورك مع الركاب وخضع للتفتيش الروتيني الذي يُجرى للجميع قبل الصعود إلى الطائرة.

وجاءت هذه التطورات على خلفية ارتكاب الجيش الإسرائيلي مجزرة بحق المتظاهرين السلميين الفلسطينيين المحتجين على نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى إسرائيل.

وقتل عند حدود قطاع غزة نتيجة تلك العمليات، 62 فلسطينيًا وجرح أكثر من 3 آلاف آخرين، بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.