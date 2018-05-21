بدء عودة سوريين من تركيا إلى بلادهم لقضاء رمضان والعيد

بدأ لاجئون سوريون في تركيا، العودة إلى بلادهم، لقضاء شهر رمضان الكريم وعيد الفطر مع ذويهم.

وتوافد العديد من السوريين، اليوم الاثنين، إلى معبر "جيلوة غوزو"، بولاية هاطاي التركية، المقابل لـ "باب الهوى" في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وغادر، اليوم، نحو 3 آلاف شخص من جيلوة غوزو، إلى سوريا، فيما سيظل المعبر مفتوحا للمغادرة حتى 13 يونيو/ حزيران المقبل.

أما العودة من معبر باب الهوى، فستبدأ اعتبارا من 18 من الشهر نفسه.

وقال إياد إبراهيم، الذي عبر من باب الهوى، إنه عاد إلى سوريا لقضاء شهر رمضان وعيد الفطر مع أسرته، بعد حصوله على إذن خاص من تركيا.

وأشار إياد إلى أن منطقة إدلب باتت أكثر أمنا، مع تأسيس تركيا نقاط مراقبة فيها، بموجب اتفاق آستانة مع روسيا وإيران، حول مناطق خفض التصعيد.

بدوره، قال المواطن السوري حمدو العمر، إن الغارات الجوية تقلصت عقب إنشاء تركيا نقاط المراقبة، مضيفا أنه يرغب في قضاء الشهر الفضيل والعيد مع أهله، في ظل تحسن الوضع الأمني.