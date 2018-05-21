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توقيف أكثر من 500 شخص خلال محاولتهم العبور إلى اليونان

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول

تمكنت السلطات التركية من توقيف أكثر من 500 شخص كانوا يحاولون التوجه إلى أوروبا بطرق غير شرعية في ولاية أدرنة شمال غربي البلاد.

فقد ذكرت مصادر أمنية، الاثنين، أن فرقا من حرس الحدود التركي أوقفت 568 مهاجرا وطالب لجوء أثناء دوريات لها في القرى الحدودية، وفي منطقة أوزون كوبرو وإسبالا ولالا باشا ومريتش، التابعة للولاية.

وأضافت المصادر أن المهاجرين يحملون الجنسيات السورية والعراقية والجزائرية والفلسطينية والباكستانية، والليبية، والإيرانية، والمغربية.

وتم نقل الموقوفين إلى مديرية الهجرة بولاية أدرنة لاتخاذ الإجراءات بحقهم.

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