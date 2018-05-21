زعيم الحركة القومية التركية: "تحالف الشعب" يتعرض لمحاولة تخريب

قال رئيس حزب الحركة القومية التركية، دولت باهتشلي، إن "تحالف الشعب" يتعرض لمحاولة تخريب؛ إلا أنه سيظفر بغالبية مقاعد البرلمان التركي.

وأضاف باهتشلي في تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن هناك محاولات لاغتيال روح الوحدة الوطنية التي جرى بناؤها في تجمع "يني قابي" وضمت جميع الأحزاب السياسية عقب المحاولة الانقلابية يوليو/ تموز 2016.

ولفت إلى وجود "بؤر ظلام" لم يسمها، تعمل داخل تركيا وخارجها، على ضرب عرى الوحدة الوطنية وتحالف الشعب، ولكن من دون جدوى.

وشدد باهتشلي على أن تركيا سوف تدافع عن نفسها بكل شرف وإقدام واجتهاد، وسوف تدحر جميع المؤامرات والمشاريع التي تستهدفها.

يشار إلى أن تركيا ستشهد انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 يونيو/حزيران المقبل.

و"تحالف الشعب" يضم 3 أحزاب سياسية هي حزب "العدالة والتنمية' الحاكم وحزبان يمينيان قوميان معارضان هما، حزب الحركة القومية التركية وحزب الوحدة الكبرى.