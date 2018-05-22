السفارة السعودية بأنقرة تقيم مأدبة إفطار

أقام السفير السعودي لدى أنقرة وليد بن عبد الكريم الخريجي مأدبة إفطار في العاصمة التركية أنقرة.

وشارك في مأدبة الإفطار رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية رئيس العلاقات الخارجية مهدي أقار ووزير الطاقة الأسبق طانر يلديز والسفير التركي لدى الرياض أردوغان كوك ونائب المدير العام لوكالة الأناضول رئيس التحرير متين موطان أوغلو.

وحضر المأدبة ٢٩ شخصية سعودية ممثلين عن الحكومة والصحافة وبعض الكتاب البارزين في المملكة، إلى جانب عدد آخر.

كما حضر الإفطار عدد من سفراء وممثلي الدول العربية ولفيف من الجالية السعودية والعربية في أنقرة.