بتهمة التجسس.. محكمة تركية تقضي باستمرار حبس عسكريين يونانيين

قضت محكمة تركية اليوم الثلاثاء، باستمرار حبس عسكريين يونانيين، دخلا منطقة عسكرية محظورة في ولاية أدرنة التركية الحدودية مع اليونان.

ورفضت محكمة الجزاء والصلح في أدرنة طلب محاميي العسكريين إخلاء سبيلهما، وأمرت باستمرار حبسهما رهن المحاكمة، نظرا لوجود أدلة قوية حيال ارتكابهما التهم الموجهة إليهما.

ومطلع مارس/ آذار الحالي، أوقفت قوات حرس الحدود التركية أثناء قيامها بمهامها الدورية، الملازم أجيلوس ميترتوديس، والرقيب ديميتروس كوكلاتزيس، في منطقة "بازار كولا" الحدودية مع اليونان.

وعقب توقيفهما، أمرت محكمة الصلح والجزاء في أدرنة بحبس العسكريين اليونانيين، بتهمتي "محاولة التجسس العسكري"، و"دخول منطقة عسكرية محظورة".