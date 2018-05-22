تشاوش أوغلو يهنّئ لافروف بتولّيه حقيبة الخارجية الروسية مجدداً

هنّأ وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، نظيره الروسي سيرغي لافروف، بتوليه حقيبة وزارة خارجية بلاده مجدداً، في التشكيلة الوزارية الجديدة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم الثلاثاء، بحسب مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية التركية.

وأوضحت المصادر ذاتها، أنّ تشاوش أوغلو تمنى النجاح لنظيره الروسي.

والجمعة الماضي، صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على سلسلة مراسم خاصة بتعيين المرشحين للمناصب الوزارية في الحكومة الجديدة.

وكانت الحكومة السابقة قد أعلنت استقالتها في 7 مايو/ أيار الجاري، بموجب دستور البلاد، فور مراسم تنصيب الرئيس بوتين لولاية رئاسية رابعة.

وفي الثامن من مايو الجاري، صادق البرلمان الروسي على تعيين رئيس الوزراء المنتهية ولايته، ديمتري مدفيديف، رئيسًا للحكومة المقبلة، وكلّفه بتشكيلها.