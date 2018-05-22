وزير الدفاع التركي يشير إلى وجود إقبال كبير على شراء المنتجات الدفاعية التركية

قال وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي، اليوم الثلاثاء، إن 97 بالمئة من الذخائر المستخدمة في عملية "غصن الزيتون" المستمرة بمنطقة عفرين السورية، محلية الصنع.

جاء ذلك في كلمة له خلال مراسم توقيع مشاريع بحث وتطوير بين مؤسسة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التركية (MKEK)، ومؤسسة البحوث العلمية والتكنولوجية التركية "توبيتاك" بولاية قيريق قلعة، وسط البلاد.

وأشار جانيكلي إلى وجود إقبال كبير على طلب شراء المنتجات الدفاعية التركية، لا سيما منظومة "بورا" الصاروخية الباليستية، وطائرات من دون طيار، التي تصنعها شركة بيراقدار التركية.

ولفت إلى أن الطائرات من دون طيار التركية تصنع محليا بنسبة 100 بالمئة، بما في ذلك الذخائر والصواريخ التي تحملها.

وشدد أن بلاده لو لم تصل إلى هذا المستوى في الصناعات الدفاعية لم استطاعت تنفيذ عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون" بالطريقة التي نفذتها.

وأوضح أن بلاده تجد صعوبة كبيرة في شراء بعض الذخائر والأسلحة والمنظومات التي لا تصنعها بخبراتها المحلية في الوقت الحالي.

وأضاف أن بلاده تواجه حظرا ضمنيا في بيع أسلحة ومعدات عسكرية.

وتمكنت القوات التركية والجيش السوري الحر خلال عملية "درع الفرات"، من تطهير مناطق واسعة من ريف محافظة حلب الشمالي بينها الباب وجرابلس، من تنظيم "داعش"، الإرهابي في الفترة أغسطس/ آب 2016 - مارس/ آذار 2017، ما أتاح لآلاف السوريين العودة إلى ديارهم.

وفي 24 مارس/ آذار الماضي، تمكنت القوات التركية و"الجيش السوري الحر"، في إطار عملية "غصن الزيتون"، من تحرير منطقة عفرين بالكامل من الإرهابيين، بعد 64 يومًا على انطلاق العملية.