يلدريم: واشنطن مسؤولة عن تصاعد التوتر بنقل سفارتها إلى القدس

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن الإدارة الأمريكية مسؤولة عن تصاعد التوتر في المنطقة عبر قرارها الخاطئ المتمثل بنقل سفارتها إلى القدس.

جاء ذلك في كلمة ليلدريم، مساء الاثنين، في حفل إفطار لسفراء عدد من الدول الأجنبية في تركيا، في مقر حزب العدالة والتنمية بالعاصمة أنقرة.

وندد يلدريم بالعنف الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، وقال، "العالم بحاجة ملحة إلى السلام والعدالة".

وأضاف أن قتل إسرائيل للفلسطينيين العزل في غزة؛ اضطهاد ووحشية.

وتابع: "قرار الإدارة الأمريكية نقل سفارتها إلى القدس هو خطأ كبير، لذا واشنطن مسؤولة أيضًا عن تصاعد التوتر في المنطقة".

وأشار إلى أن تركيا لن تقبل أبداً بأمر واقع يهدد أمنها القومي وسلامة أرواح وممتلكات مواطنيها.

وارتكب الجيش الإسرائيلي، الاثنين والثلاثاء الماضيين، مجزرة دامية بحق المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة، قتل فيها 62 فلسطينيًا وجرح 3188 آخرون.

وكان المتظاهرون يحتجون على نقل السفارة الأمريكية، الذي تم الاثنين، ويحيون الذكرى الـ 70 لـ"النكبة".