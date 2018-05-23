حضور سياسي وإعلامي بارز في الملتقى الإعلامي التركي السعودي بأنقرة

انعقد مساء اليوم الأربعاء الملتقى الإعلامي التركي - السعودي في العاصمة التركية أنقرة بحضور سياسي وإعلامي تركي وسعودي بارز.

ونظم الملتقى من قبل المديرية العام للصحافة والنشر والإعلام التابعة لرئاسة الوزراء التركية وركز على تقييم العلاقات التركية السعودية من وجهة نظر الإعلام، وتخلله برنامج إفطار رمضاني.

وحضر الملتقى السفير السعودي في أنقرة وليد الخريجي والسفير التركي في السعودية أردوغان غوك وعدد من نواب البرلمان التركي ولفيف من الصحافيين الأتراك والسعوديين الذين حضروا خصيصى من المملكة للمشاركة في الملتقى.

وحضر عن الجانب التركي عدد من مديري وممثلي كبرى وسائل الإعلام والصحف في البلاد، في المقابل قدم من المملكة ممثلون عن أكثر من ٢٠ مؤسسة إعلامية سعودية.

وعقد الملتقى على جلستين تناولتا العلاقات بين البلدين من جانب الإعلام، ودعا المتحدثون من الجانبين إلى ضرورة الابتعاد عن الاخبار الكاذبة والعمل على التحقق من الاخبار التي تهدف إلى تخريب العلاقات بين أنقرة والرياض.

وأكد متحدثون من الجانب التركي أن تركيا حكومة وشعباً ترى في المملكة دولة مسلمة صديقة وتهدف إلى تطوير العلاقات معها إلى أعلى المستويات.

في المقابل أكد متحدثون سعوديون بينهم السفير وليد الخريجي أن المملكة ترى في تركيا دولة صديقة ولديها نقاط قوة متعددة ترغب الرياض في التعاون معها لتحقيق التكامل وليس التنافس في المنطقة.