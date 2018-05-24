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بومبيو: نعلّق الآمال على اجتماع مع تشاوش أوغلو لحل أزمة شمال سوريا

وكالة الأناضول للأنباء
اسطنبول
بومبيو: نعلّق الآمال على اجتماع مع تشاوش أوغلو لحل أزمة شمال سوريا

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الخميس، إنه يعلق الآمال على اجتماع سيعقد مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو في المستقبل (لم يذكر موعده)، بخصوص حل المشاكل المتعلقة بشمالي سوريا.

جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الخارجية في مجلس الشيوخ لمناقشة ميزانية الوزارة.

وأعرب بومبيو، عن أمله في "عدم حدوث تطور من شأنه أن يحمل مخاطر بين البلدين الحليفين في الناتو (حلف شمال الأطلسي)".

وأضاف أنه "تحدث مع الجانب التركي حول ضرورة عدم شراء نظام الدفاع الجوي الصاروخي (إس-400)".

وأشار بومبيو، إلى أن "امتلاك تركيا للنظام المذكور يتسبَّب بظهور المشاكل بينها وحلف شمال الأطلسي".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة قدمت لتركيا بديلًا من نظام الدفاع الجوي الصاروخي "إس-400"، قائلاً: "نأمل أن تكون المواقف (التركية) متسقة مع أهداف الناتو".

وحول صفقة بيع المقاتلات الأمريكية (F-35) لتركيا، قال بومبيو، إن "العملية لا تزال مستمرة".

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