رئيس الأركان التركي يشدد على أهمية محاربة الإرهاب بدون تمييز

أكد رئيس هيئة الأركان التركي خلوصي أقار، على أهمية محاربة كافة البلدان للإرهاب دون تمييز بين المنظمات الإرهابية.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الأركان، أن أقار شارك في مؤتمر رؤساء أركان الدول الأوروبية في مدينة فيسبادن الألمانية، لمكافحة المنظمات المتطرفة.

وشارك في المؤتمر رؤساء أركان الدول الأوروبية وممثلوها ومسؤولون كبار في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وفي كلمة خلال المؤتمر، قدم أقار معلومات عن العمليات التي تنفذها بلاده ضد منظمات "بي كا كا/ب ي د/ي ب ك"، و"داعش" و"غولن" الإرهابية المؤثرة سلبا على أمن تركيا والمنطقة.

وأشار إلى أن تركيا ساهمت في إرساء السلام بالمنطقة في إطار عمليات عدة منها "درع الفرات"، و"غصن الزيتون".