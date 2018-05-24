قالن لمجلة فرنسية: تلقي تركيا أوامر منكم أصبح من الماضي

ندد متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن بنشر مجلة فرنسية صورة للرئيس رجب طيب أردوغان على غلافها مرفقة بعبارة "الدكتاتور".

وقال قالن إن "الأيام التي كانت تتلقى تركيا فيها أومر منكم أصبحت من الماضي. لا يمكنكم استعادة تلك الأيام عبر قول دكتاتور".

جاء ذلك في تغريدة نشرها قالن على حسابه الرسمي بموقع تويتر، تعليقًا على إصدار مجلة "Le Point" الفرنسية نسختها لهذا الأسبوع تحمل على غلافها صورة أردوغان وقد كتبت تحتها عبارة "الدكتاتور".

وقال المتحدث الرئاسي إن "مجلة فرنسية وصفت أردوغان بالدكتاتور".

وأضاف "نعرف هذه الهجمات. ونعلم ما هي غاياتهم. شعبنا والشعوب المظلومة ترى ما يحدث. الأيام التي كانت تتلقى فيها تركيا أوامر منكم أصبحت من الماضي. لا يمكنكم استعادة تلك الأيام عبر قول دكتاتور".