باكستان تشتري 30 مروحية مقاتلة تركية من طراز "أتاك تي 129"

وقعت أنقرة وإسلام أباد صفقة تشتري الأخيرة بموجبها 30 طائرة هجومية، بحسب ما ورد في البيان الانتخابي لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، الذي جرى الإعلان عنه الخميس.

وكان وزير الصناعات الدفاعية الباكستاني رانا تنوير حسين، قد ذكر في تصريح سابق العام الماضي، أن بلاده تخطط للحصول على 30 طائرة هيلوكوبتر هجومية و4 سفن حربية من تركيا.

وأبدت باكستان اهتمامها بالهيلوكوبتر التركية "أتاك تي 129"، التي طورتها شركة الصناعات الفضائية التركية وشركة أوغوستا ويستلاند الإيطالية.

وتم تزويد الجيش التركي بالمقاتلة التركية اعتباراً من عام 2014، فيما شاركت "أتاك تي 129" في 23 آذار/ مارس الماضي، بعرض عسكري جوي في العاصمة الباكستانية إسلام أباد.