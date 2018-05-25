سفير "الكونغو الديمقراطية" في أنقرة: العلاقات الإفريقية – التركية تزداد قوة

قال سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية في أنقرة، مارسيل مولومبا تشيديمبا، اليوم الجمعة، إنّ "العلاقات الإفريقية ـ التركية، تزداد قوة بمساعدة الخطوط الجوية التركية، التي بدأت في تسيير رحلات إلى معظم الدول الإفريقية".

وأضاف في تصريحات بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ55 لتأسيس "الاتحاد الإفريقي: "منذ انعقاد القمتين الافريقيتين التركيتين في إسطنبول ومالابو (عاصمة غينيا الاستوائية)، في 2008 و2014 على التوالي أصبحت العلاقات بين تركيا وإفريقيا أكثر قوة ونماء، لاسيما على صعيد التجارة والاقتصاد".

وتحتفل الدول الإفريقية في 25 مايو/ آيار من كل عام بـ"يوم إفريقيا"، الذي يتزامن مع تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليا) في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، في 25 مايو 1963.

وتابع "مولومبا": "العديد من الشركات التركية تستثمر الآن في إفريقيا، وأتحدث هنا تحديدا عن منطقة جنوب الصحراء الكبرى الإفريقية، التي كانت تغيب عنها تركيا منذ فترة طويلة".

كما أشار إلى أن العلاقات الإفريقية-التركية، وصلت إلى مستوى جيد "منذ أن اتخذت قمة الاتحاد الإفريقي في 2007، قرارا بتدشين تركيا شريكا استراتيجيا في تنمية إفريقيا".

وفي السياق، نوه سفير "الكونغو الديمقراطية" إلى تضاعف عدد السفارات الإفريقية لدى تركيا.

وأردف قائلا: "عندما جئت لأول مرة إلى تركيا في 2011، لافتتاح سفارتنا، كان هناك 16 سفارة إفريقية فقط في أنقرة، أما الآن فهناك 33 سفارة".

كما أوضح أنه في المقابل لدى تركيا "39 سفارة في الدول الإفريقية الآن، بعدما كان لديها ما بين 20 و25 سفارة فقط".

وفي السياق، لفت "مولومبا"، إلى إجراء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زيارات إلى أكثر من 20 دولة إفريقية منذ 2014.

وخلال السنوات الأربع الماضية، استقبل "أردوغان" بدوره 30 رئيسا إفريقيا من إجمالي 54 رئيسا.

وعلى صعيد آخر، طالب "مولومبا"، تركيا بتقديم المساعدات التقنية والمالية لإفريقيا.

وقال: "دون المياه والكهرباء لا وجود للصناعة، لذا نحن نحتاج إلى تطوير هذه القطاعات، والحصول على المساعدات التقنية والمالية من تركيا لتنمية هذه القطاعات تحديدا".

يشار أن القمة التركية-الإفريقية المقبلة، ستنعقد في مدينة إسطنبول في 2019.