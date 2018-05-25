قادة الجيش التركي يتفقدون سير عملية "غصن الزيتون"

تفقد قادة الجيش التركي برئاسة قائد الأركان خلوصي أكار، اليوم الجمعة، سير عملية "غصن الزيتون" بمنطقة عفرين السورية.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة الأركان، أن قادة الجيش تفقدوا الوحدات المرابطة على الحدود بولاية هطاي الحدودية مع سوريا.

وبحسب البيان، رافق قائد الأركان أكار في جولته، كل من قائد القوات البرية يشار غولر، والجوية حسن كوجكآقيوز، والبحرية عدنان أوزبالي.

وأكد "أكار" خلال الجولة، أن الجيش يولي أهمية كبيرة لتطهير منطقة عفرين من الألغام والعبوات الناسفة، لضمان حياة مستقرة للمدنيين وعودة آمنة لمن يرغب بالعودة إلى منزله.

ولفت رئيس الأركان إلى مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين، وتوفير احتياجاتهم الأساسية.

وفي 24 مارس/ آذار الماضي، تمكنت القوات التركية و"الجيش السوري الحر"، في إطار عملية "غصن الزيتون"، من تحرير منطقة عفرين شمالي سوريا، بالكامل من الإرهابيين.

وشرعت تلك القوات، عقب ذلك، في أعمال تمشيط وتفكيك مخلفات الإرهابيين، وتأمين عودة الأهالي إلى بيوتهم.