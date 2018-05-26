أردوغان: روسيا ستخفض سعر الغاز المصدر إلى تركيا بنسبة 10.25 بالمئة

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن أنقرة وموسكو توصلتا إلى اتفاق يقضي بتخفيض أسعار الغاز الطبيعي الذي تستورده تركيا من روسيا بنسبة 10.25 بالمئة، بعد مفاوضات طويلة.

وأضاف أردوغان، في كلمة له خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم في ولاية أرضروم شرقي البلاد، أن بلاده طالبت بحسم على أسعار الغاز الطبيعي الذي تم استيراده من روسيا عبر خطوط "السيل الأزرق" و"الخط الغربي" عام 2015.

وأوضح الرئيس التركي أن بلاده ستستعيد أيضاً مليار دولار من شركة غازبروم الروسية، وذلك عن صفقات شراء الغاز التي جرت خلال العامين الماضيين، منذ أن وافقت الشركة على تنفيذ حسم على الواردات إلى تركيا مطلع عام 2016.

وكانت شركة غازبروم قد ألغت هذا الحسم من جانب واحد فيما بعد، في حين قدمت تركيا طلباً إلى المحكمة الدولية للتحكيم لحل الخلاف.

وتركيا هي ثاني أكبر مستورد للغاز الروسي بعد ألمانيا، حيث تستورد قرابة 30 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً.