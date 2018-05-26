أردوغان يهنئ "مقتدى الصدر" بنتائج تحالفه في الانتخابات البرلمانية العراقية

هنأ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الجمعة، السياسي العراقي البارز، مقتدى الصدر، بنتائج تحالف "سائرون"، الذي يتزعّمه، في الانتخابات البرلمانية، التي أجريت في 12 مايو/أيّار الحالي.

ووفق معلومات حصلت عليها الأناضول من مصادر في الرئاسة التركية، فإن التهنئة جاءت في اتصال هاتفي، مساء الجمعة.

وأوضحت المصادر، أن أردوغان، أعرب عن تنمياته أن تجلب نتيجة الانتخابات، الخير لكافة العراقيين، خصوصًا بعد هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي في البلاد.

ولفتت إلى أن الرئيس التركي، أكد اهتمام بلاده بوحدة وتضامن العراق، معربًا عن تمنيه بالتوفيق للصدر في تشكيل الحكومة.

وأشارت المصادر، أن أردوغان، ذكر للصدر، تلقيه اعتراضات من تركمان العراق، إزاء بعض التجاوزات الانتخابية في محافظة كركوك، مطالبًا بتقديم الدعم لإجراء التحقيقات والإجراءات اللازمة.

بدوره أكدّ الصدر، العمل على حماية حقوق جميع المكونات في بلاده.

وشدد على حرصه على تطوير العلاقات بين البلدين.

وتصدر تحالف "سائرون" الانتخابات بحصوله على 54 مقعدًا من أصل 329، ويتوقع أن يلعب دورًا رئيسيًا في تشكيل الحكومة المقبلة.

ومنذ ظهور النتائج، يواصل التركمان بمحافظة كركوك (شمال) احتجاجاتهم، بدعوى "حدوث تزوير" في الانتخابات.