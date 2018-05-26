تركيا تدين سماح ألمانيا لأنصار "بي كا كا" الإرهابية بالتجمهر

أدانت وزارة الخارجية التركية، بشدة، سماح السلطات الألمانية بتنظيم تجمع جماهيري اليوم السبت، شارك فيه أنصار منظمة "بي كا كا" الإرهابية، واصفةً ذلك بـ"النفاق".

وقالت الخارجية التركية في بيان أصدرته اليوم، إن "النهج المبني على النفاق والذي ندينه بشدة، لا يتوافق مع الديمقراطية ولا مع محاربة الإرهاب، ولا مع توقعات تطبيع العلاقات التركية الألمانية".

وتطرق البيان إلى القرار الألماني الذي يمنع سياسيين من دول أخرى من التقاء مواطنيهم المقيمين في ألمانيا، مشدداً أن أنقرة لا تشاطر برلين في وجهة النظر بهذا الخصوص، وتعتبر القرار "غير متوافق مع الديمقراطية".

وأعربت أنقرة لبرلين، عن أملها بأن تطبّق السلطات الألمانية القرار المذكور على جميع الأحزاب السياسية دون تمييز، بحسب البيان.

وأضاف البيان: "رغم كل ذلك، فإن سماح ألمانيا اليوم للتجمع (مناصري "بي كا كا" في مدينة كولونيا) لا يمكن قبوله وإيضاحه".

ورغم وجود أكثر من 3 ملايين شخص من أصول تركية، يعيشون في ألمانيا، إلاّ أن الأخيرة تمنع الساسة الأتراك من تنظيم حملات انتخابية على أراضيها بحجة "عدم إمكانية ضمان الأمن".

غير أن السلطات الألمانية سمحت في وقت سابق اليوم، لمناصري "بي كا كا" الإرهابية بتنظيم تجمع جماهيري في مدينة "كولونيا".