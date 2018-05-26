زعيم الحركة القومية معلناً برنامج حزبه الانتخابي: تركيا أمام امتحان تاريخي

أعلن زعيم حزب الحركة القومية التركية، دولت باهجه لي، عن البرنامج الانتخابي لحزبه في الانتخابات المزمعة الشهر المقبل.

جاء ذلك في اجتماع نظمه الحزب في أنقرة، السبت، للتعريف بالبرنامج الانتخابي للجزب وبأعضائه المرشحين لخوض الانتخابات النيابية، التي ستجرى بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية في 24 يونيو/حزيران المقبل.

واعتبر باهجه لي الانتخابات المقبلة إحدى اللحظات الحرجة والاستراتيجية في التاريخ التركي، وقال: "أمامنا امتحان تاريخي".

وأكد أنه من الضروري الانتقال في أسرع وقت ممكن إلى النظام الرئاسي الذي صوت الشعب لصالحه في استفتاء 16 إبرل/ نيسان 2017.

وعدد بعض الوعود الانتخابية لحزبه وبينها تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية في المجالات الاقتصادية التي بحاجة للإصلاح، ومحاربة الفقر، وإعفاء الحد الأدنى للأجور من الضرائب.

كما وعد بمحاربة العنف ضد المرأة واستغلال الأطفال، وتشديد العقوبات على الجرائم التي تستهدف النساء والأطفال.

ووعد باهجه لي كذلك بإصدار عفو عن السجناء لا يشمل الإرهابيين والمغتصبيين ومستغلي الأطفال وقتلة النساء.

وأضاف أن من بين الوعود الانتخابية لحزبه إلغاء امتحان دخول الجامعات.