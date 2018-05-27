الهلال الأحمر التركي وقطر الخيرية يقدمان مشروعين إغاثيين مشتركين في اليمن

وقّع الهلال الأحمر التركي، مع مؤسسة قطر الخيرية، مذكرتي تعاون، تبرّعا بموجبها بمليون دولار؛ لدعم الأنشطة الإغاثية والطبية في اليمن.

وأقيمت مراسم توقيع المذكرتين، اليوم الأحد،

ووقع المذكرة خلال مراسم أقيمت اليوم الأحد في مقر رئاسة الهلال الأحمر التركي، بمدينة إسطنبول، كرم قنينق، رئيس الهلال، وفيصل راشد الفهيدة المدير التنفيذي لقطر الخيرية.

وفي كلمة له خلال المراسم، قال قنيق: إن "توقيعنا لمذكرتي تعاون مع مؤسسة قطر الخيرية، يأتي في إطار دعم اليمن في محنته الحالية".

وأشار إلى أن "حالات الكوليرا وأمراض الجهاز الهضمي بين اليمنيين، وصلت إلى درجة حرجة".

وأضاف: "سننفذ برنامجًا بقيمة مليون دولار تقريبًا من خلال مشروعين وقعنا عليهما لتوفير أهم المواد الغذائية".

وأوضح قنيق أن "المذكرة الثانية تتضمن تعزيز النظام الصحي، عبر بناء مركز علاج التنظير الداخلي في الجهاز الهضمي بمستشفى الصدقة بمحافظة عدن".

ولفت إلى أن "الهلال الأحمر وقطر الخيرية، لديهما مشاريع أخرى، مثل توزيع المواد الغذائية لـ4 آلاف أسرة في محافظة إدلب السورية".

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمؤسسة قطر الخيرية، إن "المؤسسة في تواصل مستمر مع الهلال الأحمر التركي لتقديم يد المعونة للعديد من الناس".

وأكّد أن "قطر الخيرية" مستعدة لكافة أشكال التعاون من أجل إيصال المساعدات إلى الشعب اليمني عبر الهلال الأحمر التركي.