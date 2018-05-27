مسجد تركي في العاصمة الألمانية يتعرض لاعتداء من قبل مجهولين

تعرض مسجد يونس إمره في العاصمة الألمانية برلين، فجر اليوم الأحد، إلى اعتداء من قِبل مجهولين.

وبحسب الأناضول، فقد قدم مجهولون فجر اليوم، نحو المسجد التابع للشؤون الدينية للاتحاد التركي الإسلامي، في حي ويدنغ، وكتبوا على مدخل المسجد كلمة "عفرين"، وعبارات تتضمن تهديداً.

وقال كنعان قورتبجر رئيس جمعية المسجد، في تصريح، إنّ الاعتداء جرى أثناء أداء المصلين صلاة الفجر.

وأوضح قورتبجر أنّ المصلين لم يتمكنوا من رؤية المعتدين، بسبب هربهم فور تنفيذ اعتدائهم، معربا عن اعتقاده بأن يكون المعتدين من أنصار تنظيم "ي ب ك/ ب ي د" الإرهابي.

وأشار قورتبجر أنّه تمّ إبلاغ الشرطة بالحادثة، وأنّ الأخيرة أجرت التحقيقات الميدانية اللازمة لكشف الجهة الضالعة في الاعتداء.

وذكر رئيس جمعية المسجد، أنّ القنصل التركي في برلين مصطفى جليك، جاء إلى المسجد لأخذ معلومات عن الحادثة.