حزب "الدعوة الحرة" يقرر دعم أردوغان في انتخابات الرئاسة التركية

قرر حزب الدعوة الحرة التركي، دعم مرشح حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان للانتخابات الرئاسية.

وقالت مصادر في الحزب، اليوم الإثنين، "بعد تقييم أجراه مجلس الإدارة العامة للحزب، تم اتخاذ قرار دعم أردوغان للانتخابات الرئاسية".

ومن المنتظر أن يعلن وكيل رئيس الحزب "محمد ياووز" رسميًا قرار الحزب بمؤتمر صحفي في وقت لاحق اليوم.

وتشهد تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 يونيو/ حزيران المقبل.

ويتنافس في الانتخابات كل من رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية الحالي مرشح "تحالف الشعب" (يضم أحزاب العدالة والتنمية والحركة القومية والوحدة الكبرى والدعوة الحرة)، و "مُحرّم إينجَه" مرشح حزب الشعب الجمهوري، و"دوغو برينجيك" رئيس حزب الوطن، ومرَال أقشَنر رئيسة "حزب إيي"، وصلاح الدين دميرطاش الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي، و"تَمَل قره ملا أوغلو" رئيس حزب السعادة.