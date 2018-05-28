مقتل قيادي في "بي كا كا" مسؤول عن الهجوم على موكب كليتشدار أوغلو عام 2016

تمكنت قوات الأمن التركية من القضاء على القيادي في تنظيم بي كا كا الإرهابي، بهجت أرفاس، الذي يعد المسؤول عن الهجوم الذي تعرض له موكب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كليتشدار أوغلو عام 2016، بحسب تصريح لوزارة الداخلية، اليوم الاثنين.

وقتل أرفاس الذي دبر الهجوم على موكب كليتشادر أوغلو في ولاية أرتيفين التركية خلال عمليات مكافحة الإرهاب التي تشنها القوات التركية في ولاية قارص شرق البلاد، وتحديداً في محيط مدينة كاغيزمان، بتاريخ 22 مايو/ أيار الجاري، وفقاً لذات التصريح.

وكان موكب زعيم أكبر أحزاب المعارضة التركية قد تعرض شمال شرق ولاية أرتيفين إلى هجوم ما أسفر عن اشتباك بين حراس الموكب وإرهابيي تنظيم بي كا كا.