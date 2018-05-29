أردوغان: الوطنية تقتضي رفع مستوى الدخل القومي للبلاد

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "الوطنية تقتضي رفع مستوى الدخل القومي، وتوزيع الأموال التي تذهب للفائدة على الشعب، عن طريق الاستثمارات والمساعدات الاجتماعية".

جاء ذلك في كلمة له خلال حفل تعريف بمرشحي حزب العدالة والتنمية (الحاكم) في الانتخابات البرلمانية المقبلة، المزمع أجراؤها في 24 يونيو/حزيران المقبل، في إسطنبول.

وأشار أردوغان، إلى أن تحقيق النصر في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بتركيا، يمر عبر تحقيق الفوز في مدينة إسطنبول أولاً.

وقال "نتعهد أمام الله، وأجدادنا، بأننا لن نسمح للطامعين بأن تطال أيديهم إسطنبول التي فتحها محمد الفاتح".

ولفت إلى أن إسطنبول تمتلك 98 معقداً لوحدها من بين 600 مقعد في عموم البلاد، وهي المدينة التي تحدد الفائز في الانتخابات.

وأعرب أردوغان، عن ثقته بعمل مرشحي حزب العدالة والتنمية، دون توقف من أجل الوصول إلى هدف الحزب، وهو تحقيق الفوز في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.