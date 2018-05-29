البحرية الإسرائيلية تسيطر على قارب فلسطيني أبحر من غزة لكسر الحصار

أعلن عضو الهيئة الوطنية العليا المنظمة للرحلة البحرية التي انطلقت الثلاثاء من غزة، ان البحرية الإسرائيلية سيطرت على القارب واقتادته نحو ميناء أسدود الإسرائيلي.

وقال صلاح عبد العاطي لوكالة فرانس برس إن "قوات الاحتلال اعترضت السفينة وحاصرتها وسيطرت عليها على بعد نحو 11 ميل وتم اقتيادها لميناء أسدود ثم فقدنا الاتصال بهم قبل نحو نصف ساعة" محملا السلطات الإسرائيلية "المسؤولية عن حياة 18 شخصا على متن السفينة".

واعتبر عبد العاطي أن هذه الرحلة "رسالة للعالم أنه آن الأوان لإنهاء لرفع الحصار عن قطاع غزة وأن يحيا المواطنون حياة كريمة".

وانطلقت الرحلة البحرية وهي الأولى من نوعها بواسطة قارب صيد صغير قبل ظهر الثلاثاء من ميناء الصيادين في مدينة غزة باتجاه أحد موانئ قبرص سعيا إلى "كسر الحصار" الإسرائيلي المحكم المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من عشر سنوات.

وأقيم احتفال بمشاركة مئات الفلسطينيين في ميناء "الصيادين" غرب مدينة غزة قبيل انطلاق القارب.

ويتزامن انطلاق الرحلة مع توتر جديد على في قطاع غزة، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة من الغارات التي استهدفت مواقع تابعة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي ردا على إطلاق عشرات القذائف من قطاع غزة في ساعة مبكرة.