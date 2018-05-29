مسنة تركية لم تمنعها سنواتها الـ80 من تعلم الجودو

قررت امرأة تركية تبلغ من العمر 80 عاماً أن تتعلم فنون الجودو بعد أن شاهدت حفيدتها وهي تمارس هذه الرياضة.

الجدة أيتن ألاطاش، التي تسكن في أضنة، في وسط تركيا، كان تصطحب حفيدتها إلى دروس الجودو لمدة 4 سنوات إلى أن قالت لنفسها "ترى هل أستطيع أنا فعل ذلك أيضاً؟"؛ فبدأت بالدروس وارتدت اللباس الخاص بلاعبي الجودو.

الحفيدة، عائشة، قالت إن جدتها أبدت اهتماماً بالجودو منذ أول يوم اصطحبتها فيه للنادي. بينما تضيف الجدة أن لزمها بعض الوقت قبل أن تدرك أن الرياضة ليس مجرد قتال:

"كنت أسأل حفيدتي. فالجودو يبدو لي كالقتال. لكنني عندما رأيهم يلعبون، علمت أنه ليس قتالاً وقد أعجبني كثيراً".

وأضافت ألاطاش أن ممارسة الجودو ساعدها في استعادة بعضاً من صحتها وتجاوز مشاكل الفتق.

وقالت: "عمري 80 عاماً، وأنا الآن قدوة للشباب"، شاكرة وزارة الشباب والرياضة للسماح لها بالانتساب للنادي.