أردوغان يشيد بدور الجيش التركي في محاربة الإرهاب

أشاد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالجهود الكبيرة التي يبذلها الجنود الأتراك من أجل مكافحة الإرهاب، مؤكدًا أنهم "هم من دفعوا الثمن غاليًا، ومستمرون في هذا".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أردوغان، مساء الثلاثاء، مع عدد من قادة القوات التركية في ولاية شرناق، جنوب شرقي البلاد.

الاتصال جاء أثناء قيام رئيس الوزراء بن علي يلدريم، بزيارة لقيادة لواء الكوماندو بقوات الدرك في الولاية، حيث قام أثناء الزيارة بالاتصال بالرئيس أردوغان ومن ثم تحدث الأخير مع القادة الموجودين.

وقال أردوغان "إن كان هناك من دفع ثمنًا باهظًا في حربنا المستمرة منذ سنوات ضد الإرهاب، فهؤلاء هم الجنود الذين دفعوا الكثير، ومستمرون في ذلك".

كما أعرب الرئيس التركي عن شكره للقادة وكافة الجنود، مهنئهم بشر رمضان المبارك، مؤكدًا لهم عزم البلاد على مواجهة كافة التنظيمات الإرهابية داخل البلاد وخارجها.

الرئيس أردوغان شدد خلال الاتصال كذلك على أهمية وحدة الصف بين أبناء الشعب التركي؛ من أجل تحقيق الهدف من الحرب ضد التنظيمات الإرهابية، وللحيلولة دون تقسيم البلاد.