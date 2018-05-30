شرطة عفرين "المرتقبة" تخضع لتدريبات شاقة في تركيا

تخضع الدفعة الثانية من عناصر الشرطة السورية التي ستعمل مستقبلًا في منطقة عفرين (شمالي البلاد) لتدريبات شاقة في تركيا، تمهيدًا لتوليها مهام المنطقة التي طهرتها القوات المسلحة التركية والجيش الحر من التنظيمات الإرهابية.

ويتلقى نحو 800 عنصر من الشرطة السورية تدريبات مختلفة وشاقة في تركيا، بإشراف أكاديمية الشرطة التركية.

وتتلقى العناصر تدريبات عملية على "التدخل ضد أحداث الشغب"، و"قانون الشرطة"، و"الانضباط العام"، و"التدريب على العمليات في الأماكن السكنية"، و"تدمير العبوات الناسفة"، و"الفحص الجنائي".

ويتم اختيار عناصر الشرطة على أساس التطوع ووفق معايير محددة لفرض الأمن والاستقرار في عفرين، حيث يتلقون تدريبات في فرض الأمن العام ومكافحة الإرهاب وتنظيم المرور.

وتعتبر هذه الدفعة الثانية من بعد الدفعة الأولى التي بدأت مهامها فعليًا بعفرين في 25 أيار/ مايو الجاري، ويبلغ قوامها 620 عنصر شرطة.

وانطلقت الدورة الحالية في 18 أيار/ مايو الحالي، ومن المنتظر أن تكتمل في 8 حزيران/ يوينو المقبل.

وفي 24 مارس/ آذار الماضي، تمكنت القوات التركية و"الجيش السوري الحر"، في إطار عملية "غصن الزيتون"، من تحرير منطقة عفرين شمالي سوريا، بالكامل من الإرهابيين.