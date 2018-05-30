وزير الخارجية التركي: سوف نتسلم طائرات إف 35 من أمريكا بالموعد المحدد

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده سوف تتسلم طائرات إف 35 في الموعد المحدد والمتفق عليه مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الوزير التركي في تصريحات تلفزيونية صباح اليوم الأربعاء: "لا يوجد أي سبب يمنع تسليمنا طائرات إف 35 في الموعد المحدد، لا نريد لأي شيء أن يخرب علاقاتنا مع حليفنا الولايات المتحدة، سوف نتسلم الطائرات في الموعد المحدد".

وأضاف جاويش أوغلو: "تركيا ليست دولة منعدمة الخيارات والبدائل، يمكن ان نحصل على الطائرات من روسيا أو من غحدى دول الناتو".

وتابع: "اتفاقية شراء تركيا الطائرات من أمريكا موجودة، إذا قام احد الأطراف بالانسحاب من الاتفاقية يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة".