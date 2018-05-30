وفد أوروبي يزور أنقرة لبحث إلغاء تأشيرة الدخول للأتراك

يزور العاصمة التركية أنقرة يومي الخميس والجمعة المقبلين؛ وفد فني من الاتحاد الأوروبي للتباحث في مواضيع تتعلق بإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك وقضايا الهجرة مع الجانب التركي.

ووفقا لمعلومات أوردتها مصادر دبلوماسية، فإن الوفد الأوروبي برئاسة سيمون مردو، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة والشؤون الداخلية، سوف يتبادل مع الجانب التركي وجهات النظر حول خطة عمل قدمتها بروكسل لأنقرة في فبراير/ شباط الماضي.

ويتوقع التصويت في البرلمان الأوروبي على موضوع إعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة الدخول لدول الاتحاد قبل الانتخابات البرلمانية الأوروبية التي ستجري في مايو/ أيار 2019.

يذكر أن محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، بدأت عام 2005، وما زالت بين مد وجزر، حيث ترى المفوضية الأوروبية أن تركيا لمّ تستوفِ شروط الانضمام بعدُ، بينما تقول الأخيرة إنها استوفت أغلب المعايير، وتطالب على الأقل بوجوب إعفاء مواطنيها من التأشيرة لدخول دول الاتحاد، الأمر الذي ما يزال معلقًا.

وفي 16 ديسمبر/ كانون الأول 2013 وقعت تركيا والاتحاد الأوروبي في أنقرة مذكرة تفاهم حول تحرير تأشيرات الدخول واتفاق إعادة قبول اللاجئين.

ويتوقع أن يتيح الاتفاق للمواطنين الأتراك الذين يحملون جوازات سفر بيومترية دخول بلدان شنغن لمدة ثلاثة أشهر كل 180 يومًا دون الحاجة للحصول على تأشيرة دخول.