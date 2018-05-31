10 ملايين دولار إضافية من تركيا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"

قدّمت تركيا إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، في 2018، 10 ملايين إضافية عن التبرعات الطوعية التي كانت تقدمها كل عام.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية التركية، فإنّ أنقرة قامت بتحويل المبلغ المذكور إلى الأنروا، التي تعاني من أزمة مالية في الوقت الحاضر.

وأوضح البيان، أنّ تركيا كانت تقدّم كل عام للأنروا، تبرعات طوعية، وأنّ أنقرة قدّمت المبلغ الإضافي كي لا تتعرض الخدمات الصحية والتعليمية التي تقدمها الأونروا، للاجئين الفلسطينيين، إلى التوقف.

وأشار إلى أنّ "الأنروا"، تقدّم خدماتها لنحو 5.3 مليون لاجئ فلسطيني.

وأكّدت الخارجية التركية، أنّ أنقرة تواصل تقديم المساعدات للأونروا في مجالات أخرى.

وأشارت إلى أنّها رفعت كمية الدقيق المقدمة للوكالة هذا العام، لتصل إلى 26 ألف طن.

وذكر البيان، أنّ تركيا قررت التبرع بمبلغ مليون و200 ألف دولار لصالح منظمة الصحة العالمية، التي تشرف على معالجة جرحى الأحداث الدموية الأخيرة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية بحق أهالي قطاع غزة.

وفي 14 و15 مايو الجاري، ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة دامية بحق متظاهرين سلميين على حدود قطاع غزة، استشهد فيها 65 فلسطينيًا وجرح أكثر من ثلاثة آلاف آخرين.

وكان المتظاهرون يحتجون على نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة، ويحيون الذكرى الـ70 لـ"النكبة" الفلسطينية المتزامنة مع قيام إسرائيل.