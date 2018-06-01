أردوغان يشارك في وجبة سحور مع طلاب بعد تلقيه دعوة منهم على تويتر

شارك الرئيس التركي، رجب طيب أردغان، فجر الجمعة، مجموعة من الطلاب المقيمين في سكن طلابي بالعاصمة أنقرة وجبة السحور، بعد تلقيه دعوة على تويتر من أحدهم في وقت متأخر.

الطالب غونغور أتاك، الذي يدرس في كلية طب الأسنان بجامعة يلدرم بايزيد في أنقرة، كتب على حسابه بموقع تويتر رسالة مفتوحة إلى الرئيس أردوغان، داعياً إياه إلى مشاركته وأصدقاءه طعان السحور في السكن الطلابي.

وغرد الطالب قائلاً: "سيدي الرئيس، هل لنا أن نستضيفك على في سكن حسين غازي (الطلابي) لتناول طعام السحور معاً؟".

وقام أردوغان، بمشاركة تغريدة الطالب غونغور على حسابه الرسمي، ورد عليها بالقول: "سآتي إذا كان الشاي جاهزاً". وفي تغريدة لاحقة، نشر الرئيس التركي مقطع فيديو يظهر خلاله وهو يتناول الطعام مع الطلاب في السكن".

وأبدى الطلاب حماسة في الترحيب بأردوغان والتقطوا صور "سيلفي" معه خلال الزيارة.